в магазине продали 24 л яблочного сока и 40 л томатного сока в пакетах одинаковой вместимости томатного сока продали на 8 пакетов больше чем яблочного сколько пакетов яблочного и сколько томатного продали вместе

ябл. сок - 24 л том. сок - 40 л, знаем, что продали на 8 пакетов больше в пакетах - одинаковая вместимость ск. пак. ябл. сока - ? ск. пак. том. сока - ? ск. всего пакетов - ? 1) 40-24=16 (л) - на столько больше продали томатного сока 2) 16:8=2 (л) - в одном пакете 3) яблочного сока - 24 л, нужно узнать сколько это пакетов по 2 литра 24:2=12 (пак.) - яблочного сока 4) томатного сока - 40 л, нужно узнать сколько это пакетов по 2 литра 40:2=20 (пак.) - томатного сока 5) есть информация, что томатного сока на 8 пакетов больше, проверяем 20-12=8 (пак.) 6) узнаем сколько всего пакетов сока продали. знаем: ябл. - 12 пак., том. - 20 пак. 12+20=32 (пак.) Ответ: 32 пакета продали вместе. Проверим: 1) 12пак.х2л=24 (л) - яблочного сока 2) 20пак.х2л=40 (л) - томатного сока