В магазине в 6 аквариумах 54 рыбки , поровну в каждом. Сколько аквариумов занимают 27 рыбок? помогите составить условие:(
Математика
В магазине в 6 аквариумах 54 рыбки , поровну в каждом. Сколько аквариумов занимают 27 рыбок? помогите составить условие:(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Аквариумы - 6 штук Рыбок всего - 54 штуки 27 рыбок -? аквариумов. Решение: 1) 54:6=9 рыбок в одном аквариуме 2) 27:9= 3 аквариума - занимают 27 рыбок Ответ: 27 рыбок занимают 3 аквариума.
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Математика