В магазине в 6 аквариумах 54 рыбки , поровну в каждом. Сколько аквариумов занимают 27 рыбок? помогите составить условие:(

Математика

В магазине в 6 аквариумах 54 рыбки , поровну в каждом. Сколько аквариумов занимают 27 рыбок? помогите составить условие:(

Автор: Гость