В магазине во время распродажи снизили цены на 18%.На сколько рублей снизили цену к??ждого товара?ПОМОГИТЕ СРОЧНО,ДАЮ 8 БАЛЛОВ

Математика

В магазине во время распродажи снизили цены на 18%.На сколько рублей снизили цену к??ждого товара?ПОМОГИТЕ СРОЧНО,ДАЮ 8 БАЛЛОВ

Автор: Гость