В магазине во время распродажи снизили цены на 18%.На сколько рублей снизили цену к??ждого товара?ПОМОГИТЕ СРОЧНО,ДАЮ 8 БАЛЛОВ
Математика
В магазине во время распродажи снизили цены на 18%.На сколько рублей снизили цену к??ждого товара?ПОМОГИТЕ СРОЧНО,ДАЮ 8 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там должна быть цена каждого товара. вообщем, 18%=0,18 (число облегчает вычисление ). берешь сумму товара и умножаешь его на 0,18.
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