В магазине всего 330 кг яблок и груш, 410 кг яблок и апельсинов, и 320 кг груш и апельсинов. Сколько кг фруктов каждого вида в магазине.
Математика
В магазине всего 330 кг яблок и груш, 410 кг яблок и апельсинов, и 320 кг груш и апельсинов. Сколько кг фруктов каждого вида в магазине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим систему уравнений: я + г = 330 я + а = 410 г + а = 320 Сложим все три уравнения, получим: 2я + 2а + 2г = 1060 я + а + г = 530 а = 530 - 330 = 200 кг апельсинов г = 530 - 410 = 120 кг груш я = 530 - 320 = 210 кг яблок.
Гость:
((330+320)-410)/2=240/2=120кг груш 330-120=210кг яблок 320-120=200кг апельсин
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