В магазине всего 330 кг яблок и груш, 410 кг яблок и апельсинов, и 320 кг груш и апельсинов. Сколько кг фруктов каждого вида в магазине.

Гость: Гость:

Составим систему уравнений: я + г = 330 я + а = 410 г + а = 320 Сложим все три уравнения, получим: 2я + 2а + 2г = 1060 я + а + г = 530 а = 530 - 330 = 200 кг апельсинов г = 530 - 410 = 120 кг груш я = 530 - 320 = 210 кг яблок.