В магазине выставлено 200 дисков с фильмами.На каждом диске записан 1 фильм. Из всех дисков ровно на 70 записаны отечественные фильмы.Какова вероятность при случайном выборе в этом магазине взять диск иностранным фильмом.
Алгебра
В магазине выставлено 200 дисков с фильмами.На каждом диске записан 1 фильм. Из всех дисков ровно на 70 записаны отечественные фильмы.Какова вероятность при случайном выборе в этом магазине взять диск иностранным фильмом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иностранные фильмы - (200-70)=130 130/200=13/20=65/100=0,65
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