В магазине выставлено 200 дисков с фильмами.На каждом диске записан 1 фильм. Из всех дисков ровно на 70 записаны отечественные фильмы.Какова вероятность при случайном выборе в этом магазине взять диск иностранным фильмом.

Алгебра

В магазине выставлено 200 дисков с фильмами.На каждом диске записан 1 фильм. Из всех дисков ровно на 70 записаны отечественные фильмы.Какова вероятность при случайном выборе в этом магазине взять диск иностранным фильмом.

Автор: Гость