В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый день продпли 49 кг печенья, а во второй-56 кг. Сколько ящиков печенья продали в каждый из этих дней? Помогите пожалуйста!

Математика

В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый день продпли 49 кг печенья, а во второй-56 кг. Сколько ящиков печенья продали в каждый из этих дней? Помогите пожалуйста!

Автор: Гость