В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый день продпли 49 кг печенья, а во второй-56 кг. Сколько ящиков печенья продали в каждый из этих дней? Помогите пожалуйста!
Математика
В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый день продпли 49 кг печенья, а во второй-56 кг. Сколько ящиков печенья продали в каждый из этих дней? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 день продали 15 ящ. во 2 день продали 15 ящ. ответ по 15 ящ. продавали каждый день
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