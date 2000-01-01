В магазине за два дня продали 80 рубашек. В первый день продали на 24000 тенге, а во второй на 14400 тенге. Сколько рубашек продали в первый и во второй день?

Математика

В магазине за два дня продали 80 рубашек. В первый день продали на 24000 тенге, а во второй на 14400 тенге. Сколько рубашек продали в первый и во второй день?

Автор: Гость