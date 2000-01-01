В магазине за два дня продали 80 рубашек. В первый день продали на 24000 тенге, а во второй на 14400 тенге. Сколько рубашек продали в первый и во второй день?

Математика
В магазине за два дня продали 80 рубашек. В первый день продали на 24000 тенге, а во второй на 14400 тенге. Сколько рубашек продали в первый и во второй день?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)   (24000+14400):80=480(т.)-стоит одна рубашка 2)   24000:480=50(р.)-продали в первый день 3)   80-50=30(р.)-продали во второй день
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