В магазине за один день продали2332 пакета сливок кефира в 3 раза больше чем сливок а молока столько сколько сливок и кефира в месте сколько пакетов молочной продукции продали в магазине за день

Математика

В магазине за один день продали2332 пакета сливок кефира в 3 раза больше чем сливок а молока столько сколько сливок и кефира в месте сколько пакетов молочной продукции продали в магазине за день

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