В магазине за один день продали2332 пакета сливок кефира в 3 раза больше чем сливок а молока столько сколько сливок и кефира в месте сколько пакетов молочной продукции продали в магазине за день
Математика
В магазине за один день продали2332 пакета сливок кефира в 3 раза больше чем сливок а молока столько сколько сливок и кефира в месте сколько пакетов молочной продукции продали в магазине за день
Ответ(ы):
Гость:
1) 2332*3=6996(к ) кефира; 2)2332+6996=9328(м ) молока; 3) 9328+6996+2332 =18656 ( п) пакетов всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Математика
ДАМ МНОГО БАЛЛОВ!!!!)))) Площадь земельного участка прямоугольной формы 6 га. Найдите площадь прямоугольника, изображающего этот участок на плане...
Русский язык