В магозин превизли 540 купальников рубашек в 18 раз меньше чем купальников а футболок на 204 больше чем купальников и рубашек вместе сколько футболок привезли в магазин

Математика

В магозин превизли 540 купальников рубашек в 18 раз меньше чем купальников а футболок на 204 больше чем купальников и рубашек вместе сколько футболок привезли в магазин

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