В магозин превизли 540 купальников рубашек в 18 раз меньше чем купальников а футболок на 204 больше чем купальников и рубашек вместе сколько футболок привезли в магазин
Математика
В магозин превизли 540 купальников рубашек в 18 раз меньше чем купальников а футболок на 204 больше чем купальников и рубашек вместе сколько футболок привезли в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)540/18=30(рубашек) 2)540+204+30=774(футболок)
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