В магозине привезли 16 коробок с печньем по 6 кг в ккаждой коробке 36 кг пченья прода??и сколька кг печенья осталось решить задачу с помуч уровнение
Математика
В магозине привезли 16 коробок с печньем по 6 кг в ккаждой коробке 36 кг пченья прода??и сколька кг печенья осталось решить задачу с помуч уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х печенья осиалось; 1)Х+36=16*6; Х=96-36; Х=60 кг печенья осталось
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