В магозине привезли 16 коробок с печньем по 6 кг в ккаждой коробке 36 кг пченья прода??и сколька кг печенья осталось решить задачу с помуч уровнение

Математика

В магозине привезли 16 коробок с печньем по 6 кг в ккаждой коробке 36 кг пченья прода??и сколька кг печенья осталось решить задачу с помуч уровнение

Автор: Гость