В маленькой коробке помещаются 48 тюбиков с кремом, а в большой - в 6 раз больше. на с??олько больше тюбиков с кремомв большой коробке, чем в маленькой

Математика

В маленькой коробке помещаются 48 тюбиков с кремом, а в большой - в 6 раз больше. на с??олько больше тюбиков с кремомв большой коробке, чем в маленькой

Автор: Гость