В маленькой коробке помещаются 48 тюбиков с кремом, а в большой - в 6 раз больше. на с??олько больше тюбиков с кремомв большой коробке, чем в маленькой
Математика
В маленькой коробке помещаются 48 тюбиков с кремом, а в большой - в 6 раз больше. на с??олько больше тюбиков с кремомв большой коробке, чем в маленькой
Ответ(ы):
Гость:
1)48×6=288 2)288-48=240. Ответ:на 248 тубиков больше.
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