В массе сплава 800 г 60% цикл, если в сплав добавить 200 г цинка и снова перевлавить. сальдо процентов цинка в сплава?

Гость: Гость:

Сплава 800 г ---100% цинка х г --- 60 % 1) 60*800/100 = 480 г цинка в сплаве 2) 800 - 480 = 320 г - масса остальных примесей, без цинка 3 ) 480+200 = 680 г - новая масса цинка 4) 680 + 320 = 1000 г - масса сплава, после добавления цинка сплав 1000 г --- 100% цинк 680 г ---- х % 5) 680*100/1000 = 68% в новом сплаве цинка