В массе сплава 800 г 60% цикл, если в сплав добавить 200 г цинка и снова перевлавить. сальдо процентов цинка в сплава?
Математика
В массе сплава 800 г 60% цикл, если в сплав добавить 200 г цинка и снова перевлавить. сальдо процентов цинка в сплава?
Ответ(ы):
Гость:
Сплава 800 г ---100% цинка х г --- 60 % 1) 60*800/100 = 480 г цинка в сплаве 2) 800 - 480 = 320 г - масса остальных примесей, без цинка 3 ) 480+200 = 680 г - новая масса цинка 4) 680 + 320 = 1000 г - масса сплава, после добавления цинка сплав 1000 г --- 100% цинк 680 г ---- х % 5) 680*100/1000 = 68% в новом сплаве цинка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1). Реши уравнения. y:8=3562 а*7=14224 2). Услажни уравнения так, чтобы корни уравнений при этом не изменились.(Не могу решить
Русский язык
С изученными на уроке словарными словами придумай и запиши предложения. Озаглавь его. Словарные слова подчеркни. Воробей, лисица, ягода, вдруг, сор...
Русский язык
Русский язык
Математика
Русский язык
Слова которые образовались сложением двух слов . надо слова без соединительной гласной, с соединительной гласной, и с суфиксом