В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани. в одном куске было на 4м ??кани больше, и из него сшили на 2 плаща больше. сколько метров ткани расходования на 1 плащ? на 6 плащей?
Математика
В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани. в одном куске было на 4м ??кани больше, и из него сшили на 2 плаща больше. сколько метров ткани расходования на 1 плащ? на 6 плащей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:2=2 м на один плащ 2*6=12м на 6 плащей
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