В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани. в одном куске было на 4м ??кани больше, и из него сшили на 2 плаща больше. сколько метров ткани расходования на 1 плащ? на 6 плащей?

Математика

В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани. в одном куске было на 4м ??кани больше, и из него сшили на 2 плаща больше. сколько метров ткани расходования на 1 плащ? на 6 плащей?

Автор: Гость