В мастерской было2куска материи длиной 96м и 84м. Из них сшили плащи. Из второго куска получили на3 плаща меньше, чем из первого куска. Сколько всего плащей сшито из каждого к уска?

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В мастерской было2куска материи длиной 96м и 84м. Из них сшили плащи. Из второго куска получили на3 плаща меньше, чем из первого куска. Сколько всего плащей сшито из каждого к уска?

Автор: Гость