В мастерской было2куска материи длиной 96м и 84м. Из них сшили плащи. Из второго куска получили на3 плаща меньше, чем из первого куска. Сколько всего плащей сшито из каждого к уска?

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В мастерской было2куска материи длиной 96м и 84м. Из них сшили плащи. Из второго куска получили на3 плаща меньше, чем из первого куска. Сколько всего плащей сшито из каждого к уска?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
96-84=12 12/3=4 96/4=24 84/4=21 24+21=45 ответ 45 плащей
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