В медной проволоке часть электронов, отрываясь от ядра, становятся свободными. Чт?? можно сказать о заряде проволоки? (Из предложенных ответов выбрать правильный) а) Проволока будет заряжена положительно. б) Проволока будет ...

Физика

В медной проволоке часть электронов, отрываясь от ядра, становятся свободными. Чт?? можно сказать о заряде проволоки? (Из предложенных ответов выбрать правильный) а) Проволока будет заряжена положительно. б) Проволока будет заряжена отрицательно. в) Проволока остается незаряженной.

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