В международном автопробеге участвовало 350 машин . Экипаж каждой машины состоял из трех спортсменов . До финиша не дошли 105 машин . Сколько машини с колько спортсменов прибыли к финишу ? Пожалуйста напишите крат...

В международном автопробеге участвовало 350 машин . Экипаж каждой машины состоял из трех спортсменов . До финиша не дошли 105 машин . Сколько машини с колько спортсменов прибыли к финишу ? Пожалуйста напишите краткую запись! по-моему краткой записью будет таблица