В международном автопробеге участвовало 350 машин . Экипаж каждой машины состоял из трех спортсменов . До финиша не дошли 105 машин . Сколько машини с колько спортсменов прибыли к финишу ? Пожалуйста напишите крат...

В международном автопробеге участвовало 350 машин . Экипаж каждой машины состоял из трех спортсменов . До финиша не дошли 105 машин . Сколько машини с колько спортсменов прибыли к финишу ? Пожалуйста напишите краткую запись! по-моему краткой записью будет таблица

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Всего - 350 машин по 3 спортсмена дошло - ? Спортсменов и машин не дошло - 105
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