В меню школьной столовой есть 2 вида салата,2 вида первого и 2 вида второго.сколько ??ариантов выбора обеда есть у ученика этой школы,если обед состоит из салата,первого и второго блюда?

Математика

В меню школьной столовой есть 2 вида салата,2 вида первого и 2 вида второго.сколько ??ариантов выбора обеда есть у ученика этой школы,если обед состоит из салата,первого и второго блюда?

Автор: Гость