В меню школьной столовой есть 2 вида салата,2 вида первого и 2 вида второго.сколько ??ариантов выбора обеда есть у ученика этой школы,если обед состоит из салата,первого и второго блюда?

Математика
В меню школьной столовой есть 2 вида салата,2 вида первого и 2 вида второго.сколько ??ариантов выбора обеда есть у ученика этой школы,если обед состоит из салата,первого и второго блюда?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)1вид салата,1вид первого,1вид второго 2)1в салата,2в первого,1в второго 3)1в салата,2в первого,2в второго 4)1в салата,1в первого,2в второго, 5)2в салата,1в первого,1в второго, 6)2в салата,1в первого,2в второго 7)2в салата,2в первого,1в второго 8)2в склата,2в первого,2в второго 8 вариантов я насчитала
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