В мешке было 50 кг муки.В течение недели из него брали по 3 кг муки ежедневно.Сколько килограммов муки тсталось в мешке?
Математика
В мешке было 50 кг муки.В течение недели из него брали по 3 кг муки ежедневно.Сколько килограммов муки тсталось в мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной неделе 7 дней, то есть муку брали в течение 7 дней. В день брали по 3 кг. За 7 дней взяли 7*3 = 21 кг муки Осталось 50кг - 21кг = 29 кг Ответ: осталось 29 кг муки
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