В мешке было 50 кг муки.В течение недели из него брали по 3 кг муки ежедневно.Сколько килограммов муки тсталось в мешке?

Гость: Гость:

В одной неделе 7 дней, то есть муку брали в течение 7 дней. В день брали по 3 кг. За 7 дней взяли 7*3 = 21 кг муки Осталось 50кг - 21кг = 29 кг Ответ: осталось 29 кг муки