В молекуле ДНК 27% составляют цитозиновые нуклеотиды. Определите процентное содер??ание остальных нуклеотидов.
Биология
В молекуле ДНК 27% составляют цитозиновые нуклеотиды. Определите процентное содер??ание остальных нуклеотидов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если цитозина 27,то гуанина тоже 27. аденина 23 и тимина тоже 23
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