В молекуле иРНК содержится 13% адениловых, 27% гуаниловых и 39% урациловых нуклеотидо??. Определите соотношение всех видов нуклеотидов в ДНК, с которой была транскрибирована данная и РНК

Гость: Гость:

1. В иРНК 4 типа нуклеотидов : гуанин, цитозин, аденин и урацил. Посчитаем % нуклеотидов с цитозином в иРНК : 100% - (13%+27%+39%) = 21% ; 2. По правилу комплементарности : аденин в иРНК - тимин в ДНК, гуанин в иРНК - цитозин в ДНК, урацил в иРНК - аденин в ДНК, цитозин в иРНК - гуанин в ДНК. Тогда получается : 13% нуклеотидов с тимином, 27% нуклеотидов с цитозином, 39% нуклеотидов с аденином и 21% нуклеотидов с гуанином.