В молекулярном уравнении – расставьте коэффициенты, замените стрелку знаком рав??нства. Составьте полные и сокращенные ионные уравнения реакции. Укажите причину протекания каждой реакции (образование осадка, газообразного вещес...
Химия
В молекулярном уравнении – расставьте коэффициенты, замените стрелку знаком рав??нства. Составьте полные и сокращенные ионные уравнения реакции. Укажите причину протекания каждой реакции (образование осадка, газообразного вещества, воды). помогите срочно 1. K2SO3+HNO3 → 2.CaCO3+HCl → 3.NaOH+HNO3 → 4. ВаCl2+Н2SO4 → 5.NaOH+CuCl2 →
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SO3 + 2HNO3 = 2KNO3 + H2O + SO2 2K⁺ + SO₃²⁻ + 2H⁺ + NO₃⁻ = 2K⁺ + 2NO₃⁻ + H₂O + SO₂ SO₃²⁻ + 2H⁺ = H₂O + SO₂ выделяется газ CaCO₃ + 2HCl = CaCl₂ + H₂O + CO₂ CaCO₃ + 2H⁺ + 2Cl⁻ = Ca²⁺ + 2Cl⁻ + H₂O + CO₂ CaCO₃ + 2H⁺ ⁻ = Ca²⁺ + H₂O + CO₂ выделяется газ NaOH + HNO₃ = NaNO₃ + H₂O Na⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO₃⁻ = Na⁺ + NO₃⁻ + H₂O OH⁻ + H⁺ ⁻ = H₂O образуется малодиссоциируемое вещество BaCl₂ + H₂SO₄ = BaSO₄ + 2HCl Ba²⁺ + 2Cl⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ = BaSO₄ + 2H⁺ + 2Cl⁻ Ba²⁺ + SO₄²⁻ = BaSO₄ выпадает осадок 2NaOH + CuCl₂ = Cu(OH)₂ + 2NaCl 2Na⁺ + 2OH⁻ + Cu²⁺ + 2Cl⁻ = Cu(OH)₂ + 2Na⁺ + 2Cl⁻ 2OH⁻ + Cu²⁺ = Cu(OH)₂ выпадает осадок
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