В молодежном лагере труда и отдыха Марко и Рауль скашивали траву на откосе канавы. Марко скашивал за день на 2 метра больше , чем Рауль. За 6 дней они вместе продвинулись на 600 метров. На сколько метррв продвинулся каждый из н...

Математика

В молодежном лагере труда и отдыха Марко и Рауль скашивали траву на откосе канавы. Марко скашивал за день на 2 метра больше , чем Рауль. За 6 дней они вместе продвинулись на 600 метров. На сколько метррв продвинулся каждый из них за день? Сколько заработал каждый из них, если за скашивание травы на 5 метров откоса платили 1,2 евро? СРОЧНОООО. БЫСТРООО!!!!

Автор: Гость