В молодежном лагере труда и отдыха Марко и Рауль скашивали траву на откосе канавы. Марко скашивал за день на 2 метра больше , чем Рауль. За 6 дней они вместе продвинулись на 600 метров. На сколько метррв продвинулся каждый из н...

Математика
В молодежном лагере труда и отдыха Марко и Рауль скашивали траву на откосе канавы. Марко скашивал за день на 2 метра больше , чем Рауль. За 6 дней они вместе продвинулись на 600 метров. На сколько метррв продвинулся каждый из них за день? Сколько заработал каждый из них, если за скашивание травы на 5 метров откоса платили 1,2 евро? СРОЧНОООО. БЫСТРООО!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим уравнение, где х -это трава скошенная Раулем за 1 день , тогда х+2 - это трава скошенная Марко за 1 день :                                              ( х + (х+2))*6=600                                                                                       ( х+х+2  )6=600                                                                                                     (2х+2 )*6=600                                                                                             12х+12=600                                                                                                 12х=600-12                                                                                                 12х=588                                                                                                    х=588:12                                                                                                   х=49 м                                                                                                               2) 49м + 2м = 51м                                                                                         3) 49м*6 =294м( скосил Рауль за 6 дней);                                                      4) 51м*6=306м(скосил Марко за 6 дней);                                             5)294м:5м*1,2евро =70,56евро(заработал Рауль);                              6)306м:5м*1,2евро=73,44евро(заработал Марко).                                                                                 
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