В молодежном лагере труда и отдыха Марко и Рауль скашивали траву на откосе канавы. Марко скашивал за день на 2 метра больше , чем Рауль. За 6 дней они вместе продвинулись на 600 метров. На сколько метррв продвинулся каждый из н...
Математика
В молодежном лагере труда и отдыха Марко и Рауль скашивали траву на откосе канавы. Марко скашивал за день на 2 метра больше , чем Рауль. За 6 дней они вместе продвинулись на 600 метров. На сколько метррв продвинулся каждый из них за день? Сколько заработал каждый из них, если за скашивание травы на 5 метров откоса платили 1,2 евро? СРОЧНОООО. БЫСТРООО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим уравнение, где х -это трава скошенная Раулем за 1 день , тогда х+2 - это трава скошенная Марко за 1 день : ( х + (х+2))*6=600 ( х+х+2 )6=600 (2х+2 )*6=600 12х+12=600 12х=600-12 12х=588 х=588:12 х=49 м 2) 49м + 2м = 51м 3) 49м*6 =294м( скосил Рауль за 6 дней); 4) 51м*6=306м(скосил Марко за 6 дней); 5)294м:5м*1,2евро =70,56евро(заработал Рауль); 6)306м:5м*1,2евро=73,44евро(заработал Марко).
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