В морозный день в школу пришли 18 человек Сколько человек в классе,если на уроках ??рисутствовали 2/3 класса?
Математика
В морозный день в школу пришли 18 человек Сколько человек в классе,если на уроках ??рисутствовали 2/3 класса?
Ответ(ы):
Гость:
18:3*2=12 может так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставить букву первую. .. ежать,..ежать,.. ежать,.. ешать,.. ешать,.. ешать,.. ешать,.. ол??ть,.. олоть,.. олоть,.. олоть
Русский язык
Определить род существительных: Пальто,снег,кофе,зима,помидор,озеро,мороз,пальма,ветер,стужа,солнце,дерево,книга,пинал,ручка,стол,часы,утро.