В морозный день в школу пришли 18 человек Сколько человек в классе,если на уроках ??рисутствовали 2/3 класса?

Математика

В морозный день в школу пришли 18 человек Сколько человек в классе,если на уроках ??рисутствовали 2/3 класса?

Автор: Гость