В начале 2015 в шкафу у Артура сточло 35 книг,некоторые он читал,а некоторые нет. до 23 ??евраля ему подарили 4 книги,которые он не читал. Вечером 23 февраля Артур заметил,что теперь прочитанных книг у него в2 раза больше,чем т...
Математика
В начале 2015 в шкафу у Артура сточло 35 книг,некоторые он читал,а некоторые нет. до 23 ??евраля ему подарили 4 книги,которые он не читал. Вечером 23 февраля Артур заметил,что теперь прочитанных книг у него в2 раза больше,чем тех,которые он не читал. сколько прочитанных книг было в шкафу у Артура в начале 2015 года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего книг - 35 кн. Прочитанных- ?, Непрочитанных- ? 1)35+4 =39 книг стало после 23.09.15 всего. 2) Пусть х кн. - непрочитанных на 23.09.15 , то 2*х - прочитанных. Зная, что всего книг 39 , составим уравнение: х+2*х=39 3х=39 х=39:3 х= 13 - книг непрочитанных на 23.09.15 3) 2* 13= 26 - книг прочитанных на 23.09.15 4) 26-5 = 21 - книга прочитана на нач. 2015 Ответ: 21 книгу Артур прочитал на начало 2015 г. Вроде так))
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