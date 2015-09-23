В начале 2015 в шкафу у Артура сточло 35 книг,некоторые он читал,а некоторые нет. до 23 ??евраля ему подарили 4 книги,которые он не читал. Вечером 23 февраля Артур заметил,что теперь прочитанных книг у него в2 раза больше,чем т...

Математика

В начале 2015 в шкафу у Артура сточло 35 книг,некоторые он читал,а некоторые нет. до 23 ??евраля ему подарили 4 книги,которые он не читал. Вечером 23 февраля Артур заметил,что теперь прочитанных книг у него в2 раза больше,чем тех,которые он не читал. сколько прочитанных книг было в шкафу у Артура в начале 2015 года

Автор: Гость