В начале 30-х гг. XXв. на подмосковном полигоне бомбардировщики сбрасывали бомбы. Гл??бина воронок тщательно измерялась.При построительстве какого сооружения Москвы использовались замеры глубины воронок?

История
В начале 30-х гг. XXв. на подмосковном полигоне бомбардировщики сбрасывали бомбы. Гл??бина воронок тщательно измерялась.При построительстве какого сооружения Москвы использовались замеры глубины воронок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таким способом определяли глубину залегания тоннелей московскго метро.
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