В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 400 тыс. человек, а в конце года их стало 480 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?
В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 400 тыс. человек, а в конце года их стало 480 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
480тыс-400тыс=80тыс (80/400)*100=0,2*100=20% или 400-100% 480-х% х=(480*100)/400 х=120% 120%-100%=20%