В начале ХХ века средняя урожайность люпина в Центральной России составляла 21,4 пуда с 1 га, а пайзы на Дальнем Востоке - 24,5 пуда с 1 га. Вычислите уражайность этих кормовых культур в килограммах . Сколько кг люпина и скольк...
Математика
В начале ХХ века средняя урожайность люпина в Центральной России составляла 21,4 пуда с 1 га, а пайзы на Дальнем Востоке - 24,5 пуда с 1 га. Вычислите уражайность этих кормовых культур в килограммах . Сколько кг люпина и сколько килограммов пайзы соберут со 100 га ? С 1000 га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16.3807*21.4*100=35054.698 кг со 100 га, 350546.98 с 1000 га 16.3807*24.5*100=40132.715 кг со 100 га, 401327.15 с 1000 га
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