В начале ХХ века средняя урожайность люпина в Центральной России составляла 21,4 пуда с 1 га, а пайзы на Дальнем Востоке - 24,5 пуда с 1 га. Вычислите уражайность этих кормовых культур в килограммах . Сколько кг люпина и скольк...

Математика

В начале ХХ века средняя урожайность люпина в Центральной России составляла 21,4 пуда с 1 га, а пайзы на Дальнем Востоке - 24,5 пуда с 1 га. Вычислите уражайность этих кормовых культур в килограммах . Сколько кг люпина и сколько килограммов пайзы соберут со 100 га ? С 1000 га

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