В начальной форме существительного является в предложении подлежащим,а в форме к??свенных падежей?

Русский язык
В начальной форме существительного является в предложении подлежащим,а в форме к??свенных падежей?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А в форме косвенных падежей второстепенным членом,то есть дополнением и подчеркивается пунктиром.( ------)
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