В наклонной треугольной призме боковое ребро равно 5 см. Площади двух боковых граней равны 20 см^2, угол между ними – 60°. Площадь боковой поверхности призмы равна...

Математика
В наклонной треугольной призме боковое ребро равно 5 см. Площади двух боковых граней равны 20 см^2, угол между ними – 60°. Площадь боковой поверхности призмы равна...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковые грани с ребром АА1 - параллелограммы, общим основанием. Их площади равны, значит равны и высоты, проведенные к ребру АА1.
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