В наклонной треугольной призме расстояние боковых рёбер друг от друга равно 13см, 14см, 15см. Боковое ребро равно 8см, высота призмы 4см, тогда площадь полной поверхности призмы равна:

Геометрия

В наклонной треугольной призме расстояние боковых рёбер друг от друга равно 13см, 14см, 15см. Боковое ребро равно 8см, высота призмы 4см, тогда площадь полной поверхности призмы равна:

Автор: Гость