В наклонной треугольной призме расстояние боковых рёбер друг от друга равно 13см, 14см, 15см. Боковое ребро равно 8см, высота призмы 4см, тогда площадь полной поверхности призмы равна:

Геометрия
В наклонной треугольной призме расстояние боковых рёбер друг от друга равно 13см, 14см, 15см. Боковое ребро равно 8см, высота призмы 4см, тогда площадь полной поверхности призмы равна:
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