В нашем доме 5 этажей высота каждого этажа 3 метров дома растет береза вершины который достает до крыши дома узнай высоту березы

Математика

В нашем доме 5 этажей высота каждого этажа 3 метров дома растет береза вершины который достает до крыши дома узнай высоту березы

Автор: Гость