В нашем классе 3\5 всех учащихся занимаются в различных кружках. Из них 2\3 учеников ??анимаются в спортивных кружках.Сколько всего учеников в классе, если в спортивных кружках занимаются 12 учеников класса? (5 класс)

Математика

В нашем классе 3\5 всех учащихся занимаются в различных кружках. Из них 2\3 учеников ??анимаются в спортивных кружках.Сколько всего учеников в классе, если в спортивных кружках занимаются 12 учеников класса? (5 класс)

Автор: Гость