В нашем классе 3\5 всех учащихся занимаются в различных кружках. Из них 2\3 учеников ??анимаются в спортивных кружках.Сколько всего учеников в классе, если в спортивных кружках занимаются 12 учеников класса? (5 класс)
Математика
В нашем классе 3\5 всех учащихся занимаются в различных кружках. Из них 2\3 учеников ??анимаются в спортивных кружках.Сколько всего учеников в классе, если в спортивных кружках занимаются 12 учеников класса? (5 класс)
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