В настоящее время в воздухе содержится много вредных ядовитых веществ часто вмес??е с дождём они попадают на землю какие экологические проблемы это может вызвать приведите примеры

Обществознание

В настоящее время в воздухе содержится много вредных ядовитых веществ часто вмес??е с дождём они попадают на землю какие экологические проблемы это может вызвать приведите примеры

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