В настоящее время в воздухе содержится много вредных ядовитых веществ часто вмес??е с дождём они попадают на землю какие экологические проблемы это может вызвать приведите примеры

Обществознание
В настоящее время в воздухе содержится много вредных ядовитых веществ часто вмес??е с дождём они попадают на землю какие экологические проблемы это может вызвать приведите примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы часто пользуемся аэрозолями. Из-за этого рвется озоновый слой. Выхлопные газы загрязняют воздух.
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