В небольшом городке живут пятеро друзей: Иванов ,Петров, Сидоров ,Гришин, и Алексеев профессии у них разные один из них маляр другой Мельник, 3 плотник ,4 почтальон, 5 парикмахер Петров и Гришин никогда не держали в руке малярн...
Математика
В небольшом городке живут пятеро друзей: Иванов ,Петров, Сидоров ,Гришин, и Алексеев профессии у них разные один из них маляр другой Мельник, 3 плотник ,4 почтальон, 5 парикмахер Петров и Гришин никогда не держали в руке малярной кисти Иванов и Гришин все собираются посетить мельницу на которой работает их Товарищ. Петров и Иванов живут в одном доме с почтальоном. Иванов и Сидоров Каждое воскресенье играют в Городке с плотником масляном. Петров брал билеты на футбол для себя и для Мельника Определите профессию каждого из друзей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иванов- Маляр , Петров- Парикмахер , Сидоров- Мельник , Гришин- Почтальон , Алексеев- Мельник. Может быть не точно!
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