В некотором невисокосном году 23-е число два месяца подряд будет во вторник. Каким днём недели будет в этом году 8-е марта? Выберите верный вариант ответа: а) понедельник б) в торник в) среда г) четверг д) пятница ...

Гость: Гость:

Чтобы был один день недели, количество дней первого месяца должно делиться на 7. У нас только один такой месяц, февраль. Значит, речь о 23 февраля и 23 марта, котрые будут во вторник 23-14=9 марта тоже будет во вторник, значит, 8 марта будет в понедельник