В некоторых странах принято давать детям несколько разных имен: от одного имени д?? трёх (например, Анна-Мария или Джон-Джордж-Бернард). Определите количество способов, которыми можно назвать ребенка, если всего существует сто ...

Математика

В некоторых странах принято давать детям несколько разных имен: от одного имени д?? трёх (например, Анна-Мария или Джон-Джордж-Бернард). Определите количество способов, которыми можно назвать ребенка, если всего существует сто различных имен? (имена не должны повторяться!)

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