В некоторых странах принято давать детям несколько разных имен: от одного имени д?? трёх (например, Анна-Мария или Джон-Джордж-Бернард). Определите количество способов, которыми можно назвать ребенка, если всего существует сто ...
Математика
В некоторых странах принято давать детям несколько разных имен: от одного имени д?? трёх (например, Анна-Мария или Джон-Джордж-Бернард). Определите количество способов, которыми можно назвать ребенка, если всего существует сто различных имен? (имена не должны повторяться!)
Ответ(ы):
Гость:
Наверное так,если рассуждать.100 различных имен.это--50/50, из этого следует,сто можно назвать 50 детей
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