В непрозрачном мешке лежат 12 синих шаров и 3 красных. Сколько шаров надо вытащить из мешка, чтобы среди них обязательно оказалось что хотя бы 1 синий и хотя бы 2 красных

Разное

В непрозрачном мешке лежат 12 синих шаров и 3 красных. Сколько шаров надо вытащить из мешка, чтобы среди них обязательно оказалось что хотя бы 1 синий и хотя бы 2 красных

Автор: Гость