В непрозрачном мешке лежат 12 синих шаров и 3 красных. Сколько шаров надо вытащить из мешка, чтобы среди них обязательно оказалось что хотя бы 1 синий и хотя бы 2 красных

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В непрозрачном мешке лежат 12 синих шаров и 3 красных. Сколько шаров надо вытащить из мешка, чтобы среди них обязательно оказалось что хотя бы 1 синий и хотя бы 2 красных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
14 раз 1-попадутся 3 красных,а потом синий(всего 4) 2-попадутся 12 синих и 2 красных(всего 14)
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