В ночь на понедельник на улице было -25 градусов, но к утру мороз спал. Здесь последнее слово - это форма глагола... А) Спасть б) спасти в) спасатель г) спать д) спалить

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В ночь на понедельник на улице было -25 градусов, но к утру мороз спал. Здесь последнее слово - это форма глагола... А) Спасть б) спасти в) спасатель г) спать д) спалить

Автор: Гость