В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных квартир,40 двухкомнатных и 4 однокомнатные.Сколько студентов в общежитии,если у каждого из них отдельная комната?
Математика
В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных квартир,40 двухкомнатных и 4 однокомнатные.Сколько студентов в общежитии,если у каждого из них отдельная комната?
Ответ(ы):
Гость:
20*3=60 комнат среди трехкомнатных 40*2=80 среди двухкомнатных 60+80+4=144 студента в общежитии
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