В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных квартир,40 двухкомнатных и 4 однокомнатные.Сколько студентов в общежитии,если у каждого из них отдельная комната?

Математика

В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных квартир,40 двухкомнатных и 4 однокомнатные.Сколько студентов в общежитии,если у каждого из них отдельная комната?

Автор: Гость