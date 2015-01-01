В области прошли выборы главы администрации. Во втором туре около трети принявших участие в голосовании избирателей было подано против обоих кандидато в. Назовите любые три причины протестного голосования в этой облас...
В области прошли выборы главы администрации. Во втором туре около трети принявших участие в голосовании избирателей было подано против обоих кандидато в. Назовите любые три причины протестного голосования в этой области.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Не сдержали свое слово перед народом. 2.Были замечены общественностью в политических нарушениях. 3.Финансовые махинации между собой.