В обращении герцога Альбы к жителям Нидерландов (1573) говорилось: «Несмотря на ваши многократные преступления, его величество ещё старается, как курица, сзывающая своих цыпля т, собрать вас всех под родительское крыл...

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В обращении герцога Альбы к жителям Нидерландов (1573) говорилось: «Несмотря на ваши многократные преступления, его величество ещё старается, как курица, сзывающая своих цыпля т, собрать вас всех под родительское крыло. Этим король ещё раз предостерегает вас, чтобы вы отдались в его королевские руки и не ждали его ярости, жестокости, бешенства и приближения его армии. Но если вы презрите то предложение милосердия… мы вас предостерегаем, что нет строгости, нет жестокости, как бы они ни были велики, которых вам бы не следовало ожидать; мы внесём опустошение, голод и меч, так что нигде не останется и следа того, что теперь существует; его величество разорит и совершенно обезлюдит страну и заставит её населиться снова иностранцами». Объясните, как это обращение характеризует политику Испании в Нидерландах. Выскажите своё мнение о том, были ли у такой политики шансы на успех. помогите пж даю 85 баллов

Автор: Гость