В один магазин привезли 10 ящиков лимонов,а в другой - 6 ящиков.Во второй магазин привезли на 44 кг меньше,чем в первый.Сколько килограммов лимонов привезли во второй магазин?

Математика
В один магазин привезли 10 ящиков лимонов,а в другой - 6 ящиков.Во второй магазин привезли на 44 кг меньше,чем в первый.Сколько килограммов лимонов привезли во второй магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
44:(10-6)=44:4=11 кг в одном ящике 11*6=66 кг привезли во второй магазин
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