В один магазин привезли 10 ящиков лимонов,а в другой - 6 ящиков.Во второй магазин привезли на 44 кг меньше,чем в первый.Сколько килограммов лимонов привезли во второй магазин?

Математика

В один магазин привезли 10 ящиков лимонов,а в другой - 6 ящиков.Во второй магазин привезли на 44 кг меньше,чем в первый.Сколько килограммов лимонов привезли во второй магазин?

Автор: Гость