в один магазин привезли в одинаковых бидонов 684 литр молока а в другой-456 литр молока в таких же бидонах. в первый магазин привезли на 6 бидонов мол ока больше чем во второй. сколько бидонов молока привезли в каждый...
в один магазин привезли в одинаковых бидонов 684 литр молока а в другой-456 литр молока в таких же бидонах. в первый магазин привезли на 6 бидонов мол ока больше чем во второй. сколько бидонов молока привезли в каждый магазн
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 684-456=228(л)-разница в литрах, которая и содержится в 6 бидонах 2) 228:6=38(л)-в одном бидоне 3) 684:38=18(бид.)-привезли в первый магазин 4) 456:38=12(бид.)-привезли во второй магазин