В один сосуд поместили 1 г кальция, в другой - 1 г магния. Через каждое вещество проп??стили по 0,5 г кислорода. Составьте формулы образовавшихся соединений, найдите их массы и вычислите массы оставшихся в избытке веществ.
Химия
В один сосуд поместили 1 г кальция, в другой - 1 г магния. Через каждое вещество проп??стили по 0,5 г кислорода. Составьте формулы образовавшихся соединений, найдите их массы и вычислите массы оставшихся в избытке веществ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca + O2 = 2CaO 80 -----32 1 -------х х = 0,4 г кислорода останется 0,1 г кислорода 2Mg + O2 = 2MgO 48 -----32 х -------0,5 х = 0,75 0,25 г магния в избытке
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