В один сосуд поместили 1 г кальция, в другой - 1 г магния. Через каждое вещество проп??стили по 0,5 г кислорода. Составьте формулы образовавшихся соединений, найдите их массы и вычислите массы оставшихся в избытке веществ.

Химия

В один сосуд поместили 1 г кальция, в другой - 1 г магния. Через каждое вещество проп??стили по 0,5 г кислорода. Составьте формулы образовавшихся соединений, найдите их массы и вычислите массы оставшихся в избытке веществ.

Автор: Гость