В один столбик выпишите понятия, которые обозначают физическое тело, а в другой вещество. Лёд, ледяная сосулька, древесина, древесины уголь, графит, грифель, мыло, мыльный пуз ырь
Физика
В один столбик выпишите понятия, которые обозначают физическое тело, а в другой вещество. Лёд, ледяная сосулька, древесина, древесины уголь, графит, грифель, мыло, мыльный пуз ырь
Ответ(ы):
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Вещество: лёд древесина графит мыло физ тело: ледяная сосулька древесины уголь грифель мыльный пузырь
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