В один столбик выпишите понятия, которые обозначают физическое тело, а в другой вещество. Лёд, ледяная сосулька, древесина, древесины уголь, графит, грифель, мыло, мыльный пуз ырь

Физика

В один столбик выпишите понятия, которые обозначают физическое тело, а в другой вещество. Лёд, ледяная сосулька, древесина, древесины уголь, графит, грифель, мыло, мыльный пуз ырь

Автор: Гость