В одной фляге было 24кг сметаны,а в другой-36кг. Из первой фляги взяли восьмую часть ??метаны,а из второй девятую часть.Сколько килограммов сметаны взяли из двух фляг?Сколько сметаны осталось:в каждой из фляг?В обеих флягах?
Математика
В одной фляге было 24кг сметаны,а в другой-36кг. Из первой фляги взяли восьмую часть ??метаны,а из второй девятую часть.Сколько килограммов сметаны взяли из двух фляг?Сколько сметаны осталось:в каждой из фляг?В обеих флягах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24:8=3(кг)-взяли из первой фляги. 2) 36:9=4(кг)-взяли из второй фляги. 3)24-3=21(кг)-осталось в первой фляге. 4)36-4=32(кг)-осталось во второй фляге. 5)3+4=7(кг)-взяли из двух фляг. 6)32+21=53(кг)-осталось в двух флягах. Ответ:7кг сметаны взяли,53кг сметаны осталось.
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