В одной фляге было 24кг сметаны,а в другой-36кг. Из первой фляги взяли восьмую часть ??метаны,а из второй девятую часть.Сколько килограммов сметаны взяли из двух фляг?Сколько сметаны осталось:в каждой из фляг?В обеих флягах?

Математика

В одной фляге было 24кг сметаны,а в другой-36кг. Из первой фляги взяли восьмую часть ??метаны,а из второй девятую часть.Сколько килограммов сметаны взяли из двух фляг?Сколько сметаны осталось:в каждой из фляг?В обеих флягах?

Автор: Гость