В одной фляге молока в 1,5 раза больше,чем в другой.Если перелить из одной фляги во вторую 8,5 л,то молока в них окажется поровну.Сколько всего молока в обеих флягах?
Математика
В одной фляге молока в 1,5 раза больше,чем в другой.Если перелить из одной фляги во вторую 8,5 л,то молока в них окажется поровну.Сколько всего молока в обеих флягах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-это 2-я фляга 1,5 x - это1-я фляга x+8,5=1,5x-8,5 x-1,5x=-8,5-8,5 -0,5x =-17 x=34
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