В одной фляге молока в 1,5 раза больше,чем в другой.Если перелить из одной фляги во вторую 8,5 л,то молока в них окажется поровну.Сколько всего молока в обеих флягах?

Математика

В одной фляге молока в 1,5 раза больше,чем в другой.Если перелить из одной фляги во вторую 8,5 л,то молока в них окажется поровну.Сколько всего молока в обеих флягах?

Автор: Гость