В одной кадке было в 4 раза больше мёда, чем в другой. Когда из первой кадки взяли 210 кг. мёда, а из второй - 10 кг., то во второй осталось на 20 кг. больше, чем в первой. Сколько килограммов мёда было в каждой кадке вначале?
Математика
В одной кадке было в 4 раза больше мёда, чем в другой. Когда из первой кадки взяли 210 кг. мёда, а из второй - 10 кг., то во второй осталось на 20 кг. больше, чем в первой. Сколько килограммов мёда было в каждой кадке вначале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х мед во второй кадке 4х мед в первой кадке 4х-210 стало во второй х-10 стало в первой (4х-210)+20=х-10 4х-210+20=х-10 3х=180 х=60кг во второй кадке 60*4=240кг в первой
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