В одной кадке было в 4 раза больше мёда, чем в другой. Когда из первой кадки взяли 210 кг. мёда, а из второй - 10 кг., то во второй осталось на 20 кг. больше, чем в первой. Сколько килограммов мёда было в каждой кадке вначале?

Математика

В одной кадке было в 4 раза больше мёда, чем в другой. Когда из первой кадки взяли 210 кг. мёда, а из второй - 10 кг., то во второй осталось на 20 кг. больше, чем в первой. Сколько килограммов мёда было в каждой кадке вначале?

Автор: Гость