В одной книге 12 страниц а во второй 24 за сколько дней можно прочитать обе книги если же дневные читать по четыре страницы реши задачу двумя способами

Математика

В одной книге 12 страниц а во второй 24 за сколько дней можно прочитать обе книги если же дневные читать по четыре страницы реши задачу двумя способами

Автор: Гость