В одной книге 12 страниц а во второй 24 за сколько дней можно прочитать обе книги если же дневные читать по четыре страницы реши задачу двумя способами
Математика
В одной книге 12 страниц а во второй 24 за сколько дней можно прочитать обе книги если же дневные читать по четыре страницы реши задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 12+24:4=9дней 2способ (12:4)+(24:4)=9дней
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