В одной книге 20 страниц, а во второй 12 за сколько дней можно прочитать обе книги ес??и каждый день читать по 4 страницы .Напишите пожалуйста условие задачи

Математика

В одной книге 20 страниц, а во второй 12 за сколько дней можно прочитать обе книги ес??и каждый день читать по 4 страницы .Напишите пожалуйста условие задачи

Автор: Гость