В одной книге 20 страниц, а во второй 12 за сколько дней можно прочитать обе книги ес??и каждый день читать по 4 страницы .Напишите пожалуйста условие задачи
Математика
В одной книге 20 страниц, а во второй 12 за сколько дней можно прочитать обе книги ес??и каждый день читать по 4 страницы .Напишите пожалуйста условие задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-20 стр. 2-12 стр. 1день-4 стр. 20+12=24стр. Всего 24:4=6 дней Ответ : 4 дня
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